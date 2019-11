Fisker révèle des images et le nom de son prochain SUV électrique "abordable"

Toit solaire

Précommandes et location

Source : Electrek

Voilà plusieurs mois déjà que le SUV électrique développé par le constructeur américain Fisker se faisait discret. Mais en cette fin d'année 2019, l'entreprise passée sous pavillon chinois (Wanxiang) en 2015 refait parler d'elle : son véhicule zéro émission fait l'objet de nouvelles annonces publiées par le biais des comptes Twitter de la société et de son fondateur , en la personne d'Henrik Fisker.Outre une nouvelle série de clichées mise en ligne, nous permettant au passage d'admirer ses lignes esthétiques pour le moins soignées, le quatre roues électrifié de la firme d'outre-Atlantique tient enfin son nom : Ocean, en référence aux matériaux recyclés utilisés lors de sa fabrication. Autocar nous apprend aussi la présence d'un toit solaire, lequel augmentera logiquement la batterie du véhicule, établie à 500 km en mars dernier Le SUV Ocean se classera très probablement dans la catégorie des voitures haut de gamme. Il ne sera pas pour autant question d'une grille tarifaire exorbitante : Fisker insiste encore et encore sur son prix « abordable » fixé sous les 40 000 dollars. Il faudra en revanche faire preuve de patience pour le voir circuler sur les routes américaines, puisque les livraisons auront lieu dans le courant de l'année 2022.Sachez en revanche que de nouvelles informations techniques pointeront le bout de leur nez le 27 novembre prochain, date à laquelle le fabricant devrait aussi ouvrir les précommandes de son produit. Pour les férus de location, l'Ocean bénéficiera d'une offre en matière de longue durée et sans engagement, à moins de 400 dollars par mois.