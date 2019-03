Fisker dévoile un SUV électrique à moins de 40 000 euro

Moins de 40 000 dollars pour le SUV Fisker

Avec son SUV, Fisker souhaite évidemment concurrencer la Tesla Model Y



Un concurrent direct pour Tesla ? Toujours est-il qu'avec son futur SUV, Fisker dispose de solides ambitions, avec notamment une transmission intégrale, une conduite autonome avancée, une autonomie d'environ 500 km grâce à des batteries « solid state » élaborées en interne, mais aussi un tarif plutôt agressif.



En effet, alors que la commercialisation de ce SUV n'est pas attendue avant le second semestre de l'année 2021, Fisker a d'ores et déjà annoncé que le modèle serait proposé, en version de base à plus de 80 kWh, à moins de 40 000 dollars.

Alors que Tesla vient tout juste d'annoncer sa nouvelle Model Y , voilà que le constructeur, qui sera proposé à un tarif plus abordable que celui proposé par la firme d'Elon Musk.L'américainest un constructeur relativement jeune, puisque le premier modèle de la firme remonte à 2008, tandis que le groupe Fisker Inc. n'existe que depuis 2016., dont une première image a d'ores et déjà été dévoilée.Henrik Fisker, déjà papa de la berline électrique Karma , va donc se lancer dans une nouvelle aventure 100 % électrique avec, et qui n'est toujours pas disponible à l'heure actuelle.