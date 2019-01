L'Infiniti QX Inspiration se dévoile : le SUV électrique futuriste dans toute sa splendeur

Concepts spatiaux japonais

C'est avec parcimonie que la filiale haut de gamme de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, j'ai nommé, révèle son concept defuturiste. D'abord par un premier visuel publié mi-décembre 2018, puis par des clichés officiels communiqués au tout début de l'année 2019. Cette fois-ci, le groupe livre quelques détails sur la conception de son produit, non sans mettre en ligne de nouvelles photos toujours plus séduisantes.Ici, Infiniti met l'accent surde son automobile. Oubliez sa fiche technique, puisque la firme ne la place absolument pas au cœur de sa stratégie de communication actuelle. Elle mise en revanche sur le design de son modèle, inspiré de plusieurs concepts spatiaux japonais détaillés dans un communiqué de presse . Un argument marketing comme un autre, qui plaira à une certaine frange du public.À l'extérieur, la QX Inspiration affiche toujours ses lignes droites,et quelques surfaces planes interrompues par des angles soudains. À cette recette gagnante s'ajoute une calandre estampillée par le nom de la marque, placée sous le logo en surbrillance. Globalement, le design de cette automobile se veut futuriste et séduisant, sans pour autant partir dans l'extrême.L'habitacle intérieur se distingue considérablement des standards d'aujourd'hui. Attendez-vous à un espacequalifié de, spacieux, convivial et accueillant. Il est par ailleurs fabriqué à base de, à l'image du sol en daim et de l'accoudoir situé à droite du conducteur dont le prolongement arrière se pare de marbre. Les finitions de l'habitacle ont, quant à elles, été effectuées à partir de peinture nacrée Liquid White inspirée des neiges d'hiver du mont Fuji.À l'avant, un volant rectangulaire en cuir devrait garantir un certain confort au conducteur, tout comme l'écran en guise de tableau de bord, à partir duquel l'usager pourra contrôler l'éclairage de la cabine, le chauffage, la ventilation et l'ensemble des fonctionnalités dédiées à l'. À noter également une porte arrière à ouverture inversée, à l'instar de la berline sportive électrique récemment dévoilée par Honda Le communiqué de presse reste en revanchequant aux caractéristiques du bolide, dont les performances sont qualifiées d'élevées grâce à ses quatre roues motrices et ses pneus de 22 pouces.Ni le prix, ni la date de commercialisation n'ont été dévoilés. Supputons qu'un énième communiqué de presse présentera ces éléments d'information d'ici les prochains mois.