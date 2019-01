Nissan présente son concept de berline sportive électrique futuriste

Portes arrière à ouverture inversée

Volant rectangulaire

a frappé fort à l'occasion du, organisé du 14 au 27 janvier 2019 dans l'emblématique ville de Détroit. Le fabricant nippon a en effet profité de sa conférence pour lever le voile, littéralement, sur son dernier concept de berline sportive électrique baptisé. Et sur le papier, ce concept inédit a tout pour faire rêver, comme nous le montre le communiqué de presse officiel En premier lieu, tentons d'y voir plus clair quant au genre de ce véhicule : berline, pour son design et empattement allongés ; sportive, pour ses jantes de 22 pouces surélevées et son aileron arrière ; électrique, pour son double moteur de 360 kW, soit 483 chevaux, et sa batterie de 116 kWh lui conférant; et enfin futuriste, pour son look avant-gardiste et ses nombreuses fonctionnalités autonomes.Plus précisément, la Nissan IMs profite de phares avant, prenant la forme d'un V, tout comme de portes arrière à ouverture inversée. Inspiré des maisons japonaises modernes, l'habitacle intérieur accueille un système de siège inédit que la marque appelle « 2 + 1 + 2 ». Comprenez : les deux sièges arrière latéraux peuvent se replier et offrir un siège arrière unique, en son centre, faisant presque office de trône.Lorsque le mode autonome est enclenché, le volant rectangulaire se rétracte et les deux sièges avant pivotent, quant à eux, vers l'arrière du véhicule pourentre l'ensemble des passagers. À l'extérieur, les phares et l'éclairage brillent alors en permanence d'une couleur bleutée de façon à prévenir les autres usages de l'activation du mode.Un écran s'invite logiquement en lieu et place du tableau de bord, sur lequel des informations basiques, mais aussis'affiche devant ses yeux, par le biais d'une architecture d'information horizontale.Bref, ceen met plein les mirettes, sans pour autant être destiné au marché haut de gamme et professionnel.