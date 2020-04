YouTube va supprimer les vidéos conspirationnistes sur la 5G (mais les autres peuvent rester)

Lire aussi :

Chaque crise sanitaire amène son lot de théories conspirationnistes . Depuis le début de la pandémie de COVID-19, plusieurs internautes relaient une thèse selon laquelle l'apparition du coronavirus SARS-CoV-2 aurait un lien avec le déploiement du réseau 5G dans le monde.Des vidéos vues par des centaines de milliers de personnes expliquent que le début de l'épidémie dans la ville de Whuan coïncide avec l'installation des premières antennes 5G dans la province chinoise et y voient un lien évident, sans jamais prendre la peine de l'expliquer concrètement.Certains internautes sont malgré tout convaincus par ces théories sans fondement et l'on apprenait tout récemment que des conspirationnistes britanniques avaient incendié des antennes 5G sur les sites de Birmingham, Merseyside et Belfast.YouTube, dans sa politique de lutte contre les fake news, a décidé de ne pas prendre ses contenus à la légère et annonce aujourd'hui procéder à la suppression des vidéos établissant un lien entre 5G et coronavirus.Le service de streaming reste néanmoins assez souple et indique dans le même temps que les contenus mettant en cause la 5G sans mentionner explicitement le coronavirus seront conservés sur la plateforme, mais n'apparaîtront plus dans les résultats de recherche.YouTube explique également être très vigilant concernant les vidéos proposant des «» et retirer automatiquement ces contenus une fois détectés.Ces vidéos peuvent amener certains utilisateurs à des comportements dangereux pour leur santé et celle de leur entourage, comme une surmédication ou l'utilisation de produits ménagers nocifs pour nettoyer des aliments.