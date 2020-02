Les "contenus trompeurs" sur les élections américaines seront bannis par YouTube

Des mesures concrètes pour éviter la propagation des fake-news



La Silicon Valley s'organise pour éviter le fiasco des élections présidentielles de 2016



Source : The New York Times

Dans un billet de blog publié en ce premier jour des primaires démocrates, YouTube détaille ses différentes mesures pour limiter la désinformation sur sa plateforme.Leslie Miller, la vice-présidente des affaires publiques de YouTube, explique que le service de vidéo à la demande va supprimer «».YouTube prend pour exemple le cas d'une vidéo utilisant le deepfake qui annonce le décès d'un membre du gouvernement à une élection ou encore d'un contenu donnant de fausses informations sur la date d'un scrutin ou sur l'état civil d'un candidat.YouTube s'attaquera également aux chaines qui masquent leur pays d'origine ou utilisent une fausse identité pour dissimuler leur liens avec un pouvoir politique étranger. Ces dernières seront immédiatement supprimées ainsi que les vidéos dont les statistiques sont faussés par des systèmes automatisés.Pour bien faire les distinctions entre les contenus parodiques et ceux crées sciemment pour manipuler l'opinion, YouTube va analyser manuellement le contexte avant d'autoriser ou refuser un contenu en se concentrant sur les vidéos «».La tache semble difficile alors que plus de 500 heures de vidéo sont publiées chaque minute sur la plateforme. Leslie Miller rappelle toutefois «».Google, Facebook et Twitter avaient été vertement critiqués après l'élection de Donald Trump en 2016. Ces entreprises avaient notamment été accusées d'avoir laissé passer un flot de fausses informations ciblées qui ont pu retourner une partie de l'électorat dans les derniers jours du scrutin.Avec ces annonces, YouTube rejoint Facebook et Twitter qui ont également communiqué sur le sujet des contenus politiques avec toutefois deux approches différentes. Si Twitter a décidé de bannir les publicités politiques de sa plateforme, Mark Zuckerberg a quant à lui préféré rester neutre et ne fera rien ou presque pour limiter la diffusion de fausses informations par les personnalités ou les partis politiques.