Alors que Facebook persiste, Jack Dorsey annonce que Twitter bannira les publicités politiques

Pourquoi Twitter prend cette décision

We've made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons...🧵 — jack 🌍🌏🌎 (@jack) October 30, 2019

Lire aussi :

Twitter présente des résultats financiers en berne, le titre baisse en Bourse



Tout le contraire de Facebook

Source : BBC

Jack Dorsey, cofondateur de Twitter, a annoncé sur le réseau social que ce dernier n'accepterait plus de diffuser des publicités politiques. «», a-t-il expliqué.Dans un thread, il détaille la pensée de Twitter sur ce sujet ô combien complexe. Selon le groupe américain, payer pour mettre en avant des contenus politiques pose des problèmes éthiques. Quand on utilise ce service, il faut réussir à être suivi et retweeté par les autres utilisateurs pour gagner de l'audience. Or, les tweets sponsorisés viennent compromettre une certaine équité de traitement en poussant les Twitteurs à interagir avec ceux qui ont de l'argent, et pas forcément des idées.», écrit Jack Dorsey.Il estime que son réseau social a un devoir envers ses utilisateurs et que l'enjeu est trop important pour tomber dans l'hypocrisie. «».Twitter prend ainsi une position toute autre que celle affichée par Facebook. En septembre dernier, le réseau social était monté au créneau pour défendre sa décision de laisser dire aux politiques ce qu'ils veulent sur la plateforme, et de ne pas les sanctionner s'ils publient des contenus trompeurs ou haineux.Facebook évoquait alors le principe « d'exemption par intérêt public », estimant que ce genre de messages permet de créer des débats, ce qui est selon lui plus important que le risque de préjudice. «», avait justifié Nick Clegg, chargé de la communication et des affaires internationales pour Facebook. Pour rappel, ce dernier génère des revenus quasi exclusivement grâce à la publicité