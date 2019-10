"Hell no !", Jack Dorsey dit non au Libra (et en fait un peu trop, pour changer)

© Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock.com

« Ce n'est pas compatible avec ce en quoi je crois »

Un amateur de cryptomonnaies

Lors d'une conférence dédiée à son réseau social, Twitter, à New York ce jeudi 24 octobre, Jack Dorsey a vivement critiqué le projet de Facebook. En étant un peu excessif, comme à son habitude.Alors que Libra est encore sous le feu des critiques après le passage tendu de Mark Zuckerberg devant le Congrès américain, Jack Dorsey n'a pas mâché ses mots envers le projet de cryptomonnaie. Sa réponse, après avoir été interrogé sur un possible partenariat Twitter-Libra :», a-t-il affirmé. «», s'est-il exprimé.Dans le même temps, Jack Dorsey a exprimé son enthousiasme pour d'autres cryptomonnaies décentralisées, les identifiant comme une importante étape dans l'émergence d'un Internet plus libre.», a-t-il dit à la foule. «».Pas sûr cependant que les propos de Dorsey aient une importance capitale pour Zuckerberg, qui vient de subir coup sur coup le désistement de nombre de ses partenaires et le scepticisme des députés et sénateurs américains.