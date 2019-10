Twitter présente des résultats financiers en berne, le titre baisse en Bourse

Plus d'utilisateurs mais moins de profits

Et pour le quatrième trimestre alors ?

Source : CNN

Nous sommes en pleine période de publication des résultats financiers du dernier trimestre, et la bourse punit les mauvais élèves. Ubisoft en a déjà fait les frais , et c'est maintenant Twitter qui est en train de perdre la confiance des actionnaires.La valeur de l'action Twitter a chuté d'environ 21 % à l'ouverture des échanges de titres le 24 octobre dernier. Un plongeon vertigineux, depuis lequel la tendance reste à la baisse, mais dans des proportions bien moindres.Les investisseurs sanctionnent un troisième trimestre 2019 décevant, avec un chiffre d'affaires s'élevant à 824 millions de dollars, soit une hausse de 9 % par rapport aux revenus générés à la même époque l'année dernière. Pourquoi tout ce raffut alors ? Et bien parce que les analystes, et Twitter lui-même, attendaient des résultats encore meilleurs. Et surtout, parce que les bénéfices sont pour leur part vraiment très décevants : 37 millions de dollars contre 789 millions au Q3 2018.L'entreprise américaine qui, depuis ses débuts, a du mal à résoudre la problématique de la monétisation de son réseau social, attire pourtant toujours plus d'utilisateurs : 6 millions de plus par rapport au deuxième trimestre 2019 et 21 millions de plus par rapport au troisième trimestre 2018.Ce n'est donc pas une baisse d'utilisateurs qui explique cette contre-performance. Twitter attribue cette dernière à plusieurs bugs avec ses produits publicitaires et à une demande publicitaire plus lente que prévu pendant les mois d'été.Le Q4 2019 devrait également se montrer décevant. Twitter estime qu'il devrait engranger entre 940 millions et 1 milliard de dollars sur la période. Les analystes de Wall Street tablaient sur le milliard grâce à la période des fêtes, un objectif qui ne sera donc sans doute pas atteint. Le réseau social revoit aussi ses prévisions de bénéfices entre 130 et 170 millions de dollars, alors qu'on attendait plutôt quelque chose de l'ordre de 207 millions de dollars.