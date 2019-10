Facebook publie des résultats records, quasi-exclusivement grâce à la publicité

© AlexandraPopova / Shutterstock.com

La publicité fait toujours autant recette chez Facebook

Le groupe continue de recruter abonnés et salariés

Source : Facebook

Il y a trois mois, nous avions quitté Facebook au sommet de sa forme, avec des chiffres insolents et un bilan pas même perturbé par l'amende de 5 milliards de dollars exigée par la FTC, le régulateur américain. Mercredi 30 octobre en fin d'après-midi, le géant des réseaux sociaux a dévoilé ses résultats financiers du troisième trimestre 2019. Et encore une fois, ils sont excellents. Voyons cela.Sur ce troisième trimestre 2019, Facebook a généré un chiffre d'affaires de 17,65 milliards de dollars, en hausse de 29 % sur un an (13,73 milliards au T3 2018), alors que les analystes avaient tablé sur des recettes de 17,4 milliards. La firme de Menlo Park fait également mieux qu'au précédent trimestre, qui s'était achevé avec un chiffre d'affaires de 16,9 milliards de dollars.S'agissant du bénéfice net, Facebook a également cartonné avec 6,09 milliards de dollars, en progression de 19 % sur un an.Le modèle économique de l'entreprise fonctionne donc toujours. Avec un total de 98 % des revenus, la publicité reste sans surprise le moteur du réseau social, avec 17,38 milliards de dollars au troisième trimestre.», a déclaré un Mark Zuckerberg forcément ravi. La communauté ? Parlons-en justement.Au 30 septembre 2019, le nombre d'utilisateurs de Facebook avait encore augmenté. Avec 2,45 milliards d'utilisateurs actifs mensuels (nouveau record), le réseau social a vu son parc gonfler de 8 % depuis l'année dernière. La tendance est quasiment la même pour les utilisateurs actifs quotidiens : ils sont 1,62 milliard dans le monde, soit 9 % de plus qu'il y a un an.Concernant les utilisateurs mensuels, l'Europe en totalise 387 millions (+2 millions sur les trois derniers mois), les États-Unis et le Canada 247 millions (+3 millions), la région Asie-Pacifique 1,013 milliard (+10 millions) et le reste du monde 802 millions (+20 millions).Notons, pour finir, que Facebook emploie quelque 43 030 salariés. En trois mois, la firme a recruté 400 personnes. En un an, les effectifs de l'entreprise ont cru de 28 %.