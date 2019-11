Six courts-métrages originaux Pixar seront dispo à la sortie de la plateforme Disney+

Une collection de films personnels réalisés par les jeunes talents du studio Pixar



Source : CNET

Quand on parle de Disney+ , on pense très facilement à Marvel Star Wars ou encore au. Mais c'est oublier que Pixar fait également partie des studios détenus par le géant aux grandes oreilles et que la plateforme de streaming accueillera dès son lancement aux États-Unis le 12 novembre l'ensemble de son catalogue.Pixar a également produit six courts-métrages pour Disney+ et vient d'en annoncer les titres.etseront des histoires originales et personnelles réalisées par les nouveaux talents du studio, via la collection SparkShorts.Les réalisateurs Pixar ont souvent commencé par des courts-métrages avant d'être à la tête de projets plus importants pour les salles de cinéma.Pour promouvoir ces nouveaux films, Pixar propose actuellement trois d'entre eux sur YouTube , en version originale uniquement. D'autres courts-métrages devraient suivre dans les mois suivant l'ouverture de Disney+ au public.