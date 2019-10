Associé à Verizon, Disney+ s'assure une base de 50 millions d'abonnés dès son lancement

Un an de Disney+ gratuit, ça c'est du cadeau !

Lire aussi :

Disney bannit les pubs Netflix de ses différentes plateformes et chaînes de télévision



Une boutique Verizon (© Alexandre Boero pour Clubic)

Verizon compte entre 50 et 60 millions d'abonnés 4G et 5G illimitées

Lire aussi :

Vers un abonnement de trois ans à Disney+, à 5 dollars par mois



Source : Communiqué

Disney+ vient de frapper un gros coup en officialisant son partenariat avec Verizon. La plateforme américaine de streaming, qui débarque le 12 novembre 2019, sera directement proposée à des dizaines de millions d'abonnés de l'un des deux plus gros opérateurs de télécommunications américains. Les abonnés 4G et 5G illimitées, ainsi que les nouveaux clients fibre optique (FIOS) et 5G Home bénéficieront d'un abonnement gratuit d'un an. De quoi se constituer une importante base de clients dès son lancement. D'un point de vue marketing, le coup est excellent.Mardi 22 octobre, le géant américain des télécoms Verizon et The Walt Disney Company ont annoncé dans un communiqué de presse avoir conclu un accord visant à proposer cette année gratuite au service de streaming intégral Disney+. Les abonnés 4G et 5G illimitées et les nouveaux clients fibre et 5G Home pourront ainsi profiter, dès leur lancement sur la plateforme le 12 novembre, de 25 séries originales, parmi lesquelles The Mandalorian , et d'une dizaine de films et documentaires originaux, comme. Verizon a payé un prix de gros à Disney pour proposer cette offre.Cette gigantesque opération sera par ailleurs l'occasion, pour l'opérateur, pour Disney et pour les clients qui en bénéficieront, de juger des qualités de la 5G Ultra Wideband (bande ultra-large), qui a nécessité pour Verizon l'installation de très nombreuses petites antennes , qui délivrent un signal sur une zone assez limitée.L'accord «», a notamment déclaré le patron de Disney, Robert Iger, aux médias américains. Et il ne croit pas si bien dire. Sur le sans-fil, Verizon comptait quelque 118 millions d'abonnés au deuxième trimestre 2019. Selon l'opérateur, la moitié aurait souscrit à une offre 4G ou 5G illimitée.On peut ainsi considérer que, sans compter les nouveaux abonnés fibre optique et 5G Home, Disney+ pourrait potentiellement compter plus de 50 millions d'abonnés dès sa sortie, en raison de cette opération de promotion. Les autres clients de Verizon, eux, devront souscrire à un abonnement mensuel de 7 euros ou annuel de 70 euros s'ils veulent installer la plateforme de streaming de Mickey.