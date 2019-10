Disney bannit les pubs Netflix de ses différentes plateformes et chaînes de télévision

Netflix, seule plateforme vidéo bannie par Disney

Source : TWSJ

Sans que cela ne soit une immense surprise, Disney a décidé d'interdire les publicités pour Netflix, si l'on en croit les informations transmises par le Wall Street Journal. À quelques semaines du démarrage en grande pompe de Disney+, la plateforme de streaming vidéo de Mickey, la guerre entre Netflix et le géant du divertissement fait rage.Lorsque nous parlons d'interdiction, cela englobe l'ensemble des réseaux de Disney, chaînes de télévision comprises. Seule ESPN, le canal sportif du groupe, fait office d'exception. Le but ? Ne plus assurer la promotion d'un concurrent. Notons que Netflix est la seule plateforme de streaming bannie des supports Disney, les autres étant normalement tolérées (une pub Amazon Prime Video peut ainsi être diffusée sur Disney Channel ou ABC).La publicité est et sera l'arme majeure des deux mastodontes. Rien qu'en 2018, Netflix a dépensé 1,8 milliard de dollars en promotion. Dans le sens inverse, aucune publicité n'est diffusée sur le service, une règle à laquelle les dirigeants de Netflix tiennent . Et c'est, peut-être, ce qui a définitivement convaincu Disney de ne plus accepter de publicité insérée par Netflix.