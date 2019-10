Vers un abonnement de trois ans à Disney+, à 5 dollars par mois

Moins de cinq dollars par mois pour Disney+

Source : Engadget

Un «» qui permet de profiter d'un tarif mensuel défiant toute concurrence, à moins de cinq dollars.Le mois prochain, Disney+ sera enfin une réalité pour quelques millions de spectateurs aux Etats-Unis, au Canada ou encore aux Pays-Bas.Un Disney+ que l'on sait déjà moins cher que son concurrent Netflix, dont le prix de l'abonnement est de 6,99 dollars par mois.Du côté de chez Disney, on souhaite visiblement taper encore plus fort, avec un abonnement de trois ans, qui permet de profiter d'un tarif mensuel légèrement inférieur à cinq dollars.Toutefois, pour en profiter, il faut accepter de régler l'intégralité des trois ans en une seule fois, soit un paiement initial de 169,99 dollars. Une formule d'abonnement annoncée en « édition limitée » à l'heure actuelle.Plutôt intéressant, quand on sait que l'abonné qui décidera de payer mensuellement son abonnement à Disney+, déboursera au bout de trois ans un peu plus de 250 dollars.Rappelons que la plateforme Disney+ regroupera évidemment tous les contenus mis au point par le célèbre studio, les productions Pixar, et du contenu issu de chez National Geographic.Tout cela sans oublier bien sûr les licences(avec notamment la série The Mandalorian ) et Marvel.On attend désormais de savoir quand ce Disney+ sera disponible en France...