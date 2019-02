Smash and Grab, le nouveau court-métrage futuriste réalisé par Pixar est sur YouTube

Une histoire poignante, mais une ambiance bon enfant

Récemment,a lancé une initiative nommée SparkShorts qui permet à des employés de l'entreprise (animateurs, dessinateurs, scénaristes...) de créer leur propre court-métrage avec un budget réduit et peu de personnel à disposition.C'est dans cet état d'esprit qu'est née Purl , la première production de ce programme si prometteur.Aujourd'hui, c'est au tour dede débarquer sur YouTube. Pendant environ sept minutes, le spectateur suitqui tentent d'échapper à leur quotidien de dur labeur à bord d'un train. Beaucoup de spectateurs retrouveront sans doute quelques similitudes avec l'excellent. Le réalisateur du court-métrage, Brian Larsen, a déclaré s'être inspiré des tâches répétitives qu'il a effectué sur un autre film pour donner naissance à cette petite fiction.En quelques heures,a enregistré plus de 230 000 vues et son prédécesseuren comptabilise, lui, plus de 3,8 millions. Pixar publiera d'autres histoire de ce type à travers son programme SparkShorts directement sur sa plateforme de streaming Disney + qui sera lancée en 2019.