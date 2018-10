Les studios hollywoodiens se regroupent pour développer des technologies open-source

Les plus grands acteurs d'Hollywood sont présents



Un premier projet open-source soutenu par Dreamworks

Les studiosetont annoncé avoir rejoint l'Academy Software Foundation (ASF), un consortium chapeauté par l'Academy of Motion Picture Arts & Sciences, qui gère les intérêts de toute l'industrie duaméricain, et qui accessoirement organise la cérémonie des Oscars.Les deux studios, rejoignent des grands noms de l'industrie du film comme Disney ou Dreamworks, mais aussi des studios d'animation tels que Blue Sky (), des effets visuels comme ILM ou les néo-zélandais de Weta Digital () et des acteurs de la technologie avec la présence de Google, Intel et Autodesk.Le but de cette alliance est de favoriser le développement et le partage d'applications, qui pourront être utilisés par ces différents acteurs dans la création de leurs futurs projets. Ces technologies serviront autant auxnumériques qu'au secteur de l'animation par image de synthèse.Le premier projet a été d'ailleurs réalisé lors de la production deset, des studios Dreamworks. Les développeurs attachés aux projets ont conçu OpenVDB, un nouveau logiciel de création d'images volumétriques. Les technologies mises au point par ses équipes ont ensuite été partagées à d'autres compagnies dans leurs films les plus récents.», a déclaré David Morin, à la tête de cette association, au magazine Variety Avec l'ajout de ces deux nouveaux membres, l'ASF compte désormais la majorité des poids lourds de l'industrie cinématographique