Disney + poursuit son ascension et s'approche des 30 millions d'abonnés payants

L'activité médias de TWDC boostée par Disney +

Après The Mandalorian, les abonnés n'ont pas déserté

Source : TWDC

Mardi, The Walt Disney Company a publié son bilan financier du premier trimestre de l'exercice fiscal 2020 avec un chiffre d'affaires de 20,86 milliards de dollars, en hausse de 36 % sur un an. La totalité des activités du groupe à l'effigie de Mickey sont en hausse sur les trois derniers mois, faisant de la TWDC une entreprise toujours aussi lucrative. Mais l'attention doit davantage être portée sur Disney +, le service de streaming vidéo de la firme. Et celui-ci se porte bien, très bien même.Alors qu'au 28 décembre 2019, Disney + totalisait 26,5 millions d'abonnés, ce qui a d'ailleurs «» le premier trimestre fiscal 2020, selon les mots du grand patron Bob Iger, la plateforme pointait, cette semaine, à 28,6 millions d'abonnés payants, se rapprochant assez rapidement de la barre des 30 millions.On peut évidemment évoquer un démarrage réussi pour Disney +, qui s'ouvrira à l'Inde le 29 mars prochain (un très gros marché) après la France le 24 mars.Si statistiquement, Disney+ ne fait pas encore de l'ombre à son illustre concurrent Netflix, qui totalise 68 millions d'abonnés payants aux États-Unis et au Canada, la dynamique est excellente du côté de TWDC.Le Président de la compagnie américaine, Bob Iger, a déclaré que 50 % des abonnés de Disney + avaient souscrit leur abonnement en passant directement par la plateforme. La part des abonnés de l'opérateur de télécommunications Verizon, qui avait noué un partenariat stratégique avec le géant du divertissement il y a quelques mois, ne serait que de 20 %.Disney + a en tout cas pu compter sur la série Star Wars, qui a d'ores et déjà fait de Baby Yoda un phénomène culturel, et une machine à cash idéale , par la même occasion. Et la fin du visionnage de la première saison par les abonnés n'a pas fait fuir ces derniers, ce qui soutient que le service possède déjà une base de fidèles.L'autre service de streaming dont Disney vient de prendre le contrôle définitif, Hulu, totalisait de son côté 30,7 millions d'abonnés lundi.