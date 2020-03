Des chercheurs affirment pouvoir tromper simplement la détection des deepfakes

Le deepfake qui a remplacé Robert Downey Jr par Tom Cruise dans le rôle d'Iron Man © Collider Video

Le projet sonne comme un avertissement alors que ce type de contenus s'est considérablement développé ces dernières années Les résultats ont été publiés sur le site de l'université de Cornell . L'équipe parle de «», qu'elle définit comme des vidéos «». La publication précise : «». Elle ajoute : «».Les universitaires ont utilisé des vidéos de deepfakes et leur ont ajouté des «» (comme du bruit gaussien), si l'on en croit l'infographie issue de l'étude ci-dessous. Si cet ajout doit être réalisé selon une certaine méthode de calcul, une fois celui-ci terminé, l'image semble identique pour un être humain, mais pas pour les logiciels de détection, qui estiment désormais que la vidéo est authentique.Les chercheurs précisent que leur méthode a réussi à tromper deux logiciels de détection baptisés XceptionNet et MesoNet, tous deux basés sur le modèle « CNN » (). Ils déclarent : «». Bien que simple, le procédé a permis de tromper des intelligences artificielles dont le fonctionnement était connu publiquement (IA de type), et d'autres dont le fonctionnement était inconnu (type).Les résultats de l'étude sont fournis en exemples. L'infographie ci-dessus a montré le résultat obtenu sur une interview de l'ancien Président américain Barack Obama. Ci-dessous, les chercheurs fournissent les résultats obtenus pour d'autres images, choisies aléatoirement. Les auteurs précisent qu'à chaque fois, la colonne de gauche montre led'origine, qui a été reconnu comme tel par le logiciel de détection. Les autres colonnes montrent des images qui, a priori, semblent identiques, mais auxquelles des perturbations ont été ajoutées et ont été reconnues comme « authentiques » par les logiciels.Pour ses auteurs, l'étude prouve que la méthode actuellement utilisée pour la détection dedoit encore être améliorée. Les scientifiques ont déclaré : «».