Au tour de Tom Holland et de Robert Downey Jr. de faire l'objet d'un deepfake

Marty MacDowney Jr. et Tom « Doc » Holland

Le visage des deux acteurs remplace ainsi ceux de Michael J. Fox et Christopher Lloyd dans une vidéo pour le moins impressionnante, qui a accumulé plus de 2,5 millions de vues depuis le 14 février.Peter Parker et Tony Stark se promènent ainsi dans une scène de, sorti en 1985. Grâce à la technologie manipulatoire des deeepfakes, qui consiste à intégrer le visage ou le corps d'une personne sur celui d'une autre, dans une photo ou une vidéo, Robert Downey Jr. et Tom Holland prennent les traits de Michael J. Fox et Christopher Lloyd.Le deepfake a été créé par le chaîne YouTube EzRyderX47, spécialisée dans ce type de vidéos. Deux mois plus tôt, la chaîne avait d'ailleurs inversée les rôles en mettant en ligne une vidéo de Michael J. Fox sous les traits de Peter Parker à la place de Tom Holland.