Huawei annonce le "programme d'entrainement pour IA le plus rapide au monde"

Outre ce programme baptisé Atlas 900, Huawei a aussi annoncé un investissement d'1,5 milliard de dollars sur cinq ans dans son programme de développement.Au Huawei Connect 2019, le salon de Shanghai où la marque annonce ses innovations, le vice-président Ken Hu a fait deux annonces phares.La première est celle de la mise au point de l'Atlas 900, un programme décrit comme «». D'après Ken Hu, Atlas 900 est déjà disponible sur le Cloud de Huawei. Le programme doit servir aux tests permettant la mise au point d'intelligences artificielles, en particulier dans les milieux commerciaux et scientifiques. Il serait en mesure de terminer les tests qui lui sont demandés 10 secondes plus rapidement que ses concurrents les plus rapides.», dit Ken Hu. «».Durant le même salon, Huawei a également annoncé investir, durant les cinq prochaines années, 1,5 milliard de dollars de son programme de développement initié en 2015. Depuis sa création, ce programme aurait, d'après les dires de la marque, fait intervenir 1,3 million de développeurs et 14 000 revendeurs de logiciels indépendants dans le monde.La marque doit dévoiler prochainement les détails des nouveautés. Mais on sait d'ores et déjà que les investissements annoncés doivent réunir cinq millions de développeurs supplémentaires. Ils ne vont pas se concentrer sur un secteur spécifique, mais porteront sur l'industrie informatique dans son ensemble. Sur le sujet, Ken Hu a déclaré : «».Cet investissement est une nouvelle réaction de Huawei, qui semble bien s'en sortir malgré la crise que la société traverse. Après avoir vu sa licence Android lui être retirée par Google en mai, Huawei a été placée sur liste noire par les États-Unis, menaçant ses échanges sur le sol américain. Pourtant, la société a affiché de bons résultats au premier semestre 2019 . Alors, cet investissement d'1,5 milliard, un pied-de-nez à l'administration Trump ?