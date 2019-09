Reconnaissance faciale, utilisation de l'IA : Christophe Castaner veut que la France accélère

Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner (© Crédits photo : Wikimedia Commons)

La France a « tort » de craindre l'IA, selon Castaner

Le ministre milite pour l'utilisation de la reconnaissance faciale

S'inspirer de l'Estonie pour l'identité numérique

Source : Public Sénat

était auditionné, lundi 2 septembre, par la commission d'enquête dusur les questions de. En tant que garant de celle-ci, le ministre de l'Intérieur était interrogé au sujet des nouveaux défis liés à la cybercriminalité, que la France doit relever. Il s'est notamment exprimé sur l'essor de l'en posant le dossier de lasur la table, mais aussi sur l'identité numérique et la protection des données sensibles.».a pris ces exemples pour relayer les craintes de nombreux Français et d'élus, qui perçoivent l'intelligence artificielle comme un danger pour notre société. «», a poursuivi le locataire de la Place Beauvau.Pour le ministre, certains outils permettraient aux Français et au pays d'être, en suggérant, au passage, de les sécuriser. Christophe Castaner prend alors l'exemple des caméras piétons, qui aident la police (et désormais les pompiers) mais dont les images ne sont disponibles que sur une durée limitée et avec une accessibilité limitée, «».L'ancien maire de Forcalquier a également évoqué l'attentat de la rue Victor-Hugo à Lyon le 24 mai 2019, pour justifier son intérêt pour l'. «», déplore-t-il.», estime-t-il,, une technologie qui peut faire débat selon lui mais qui «».Le premier flic de France, tout en reconnaissant qu'il fautpour garantir le meilleur usage possible de la technologique, invite les sénateurs «», craignant que cela les empêche d'aller plus loin.Christophe Castaner a ensuite donné son opinion quant à. Là-aussi, son constat est amer puisque «», indique-t-il. Comme le fait l'Estonie, pays à avoir massivement adopté la numérisation de toutes les démarches administratives, le ministre de l'Intérieur veutpour faciliter considérablement les démarches des citoyens et appuyer la future carte d'identité numérique ».Le Varois a logiquement rebondi sur, pour laquelle il assure que la France a pris toutes les dispositions nécessaires. «», détaille-t-il, en prenant le soin de rappeler qu'aucun système n'est infaillible et en appelant à une meilleure «» pour les différentes administrations.