Le gouvernement lance oups.gouv.fr pour corriger vos erreurs administratives

Un site clair et pédagogique

« Des centaines d'erreurs courantes »

Source : Europe1

Il n'y aura désormais plus d'excuses pour se plaindre de l'et de ses sempiternelles démarches qui ont de quoi rendre phobique. «», c'est le nom du nouveaudu gouvernement qui sera lancé ce mardi 4 juin pour clarifier et corriger les erreurs et difficultés les plus fréquemment rencontrées par les Français. Entre troll et gage de bonne foi, « Oups permettra aux usagers de se voir accorder un «». Ironie du sort, le site sera lancé le jour même des clôtures de déclaration d'impôts.Le Saint-Graal de l'administration : « Oups » va enfin apporter (presque) toutes les réponses aux questions les plus fréquemment posées. À la différence d'un simple QAF,, ministre de l'Action et des Comptes publics, à l'initiative de cette mesure, souhaite «» explique. Si vous déménagez par exemple, « Oups » vous «». Si vous pensez avoir mal déclaré vos frais de garde d'enfants, le site tentera de clarifier l'erreur en vous redirigeant vers le site compétent pour corriger votre erreur. Sur « Oups », tout est fait «» explique un conseiller ministériel.Au total «» seront présentées sur le site et représenteront les démarches administratives les plus fréquentes, à chaque étape clé de notre vie : la naissance d'un enfant, un emménagement en couple, une séparation, etc. Pas moins de dix-sept «» seront décrits sur le site. Si « Oups » vise bien sûr les particuliers, les entreprises ne seront pas en reste, puisque six événements de vie seront concernés : embauche, rupture de contrat de travail ou encore déclaration douanière. Et si, malgré les explications, vous faites quand même une erreur, pas de panique : elle ne sera pas sanctionnée «».