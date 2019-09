Deepfake : une nouvelle appli chinoise, Zao, rencontre succès et critiques éthiques sur la confidentialité

Zao réclame une série de selfies pour vous incruster dans une vidéo

#Chine 🇨🇳 Par @AllanXia : #ZAO est une application chinoise qui a complètement explosé depuis vendredi. Meilleure application de remplacement facial de type «Deepfake» pour l'IA . Voici un exemple 👇en bas a gauche la photo utilisée #IA

Avec les progrès incessants de la technologie, l'émergence de la technologiea pu créer une sorte de fascination chez les observateurs, du moins au démarrage. Mais alors que le mouvement anti-fake news s'est renforcé ces dernières années, une telle techno s'avère plus dangereuse que jouissive. Voilà pourquoi l'application chinoise, mise en ligne vendredi dernier et déjà très populaire, suscite l'inquiétude.Zao propose de, que ce soit celui d'une célébrité, d'une star du sport ou d'un acteur. Certains se sont déjà amusés, vous le voyez sur notre photo de couverture, à faire un remake deou deDéveloppée par Momo Inc, une entreprise chinoise cotée au Nasdaq connue pour être la spécialiste des applications chinoises locales, Zao est déjà populaire en Chine, avec des milliers et des milliers de téléchargements déjà recensés, effet de curiosité oblige.Pour utiliser l'application, vous devez lui, représentant chacun une expression faciale différente. Zao se charge ensuite de décortiquer vos photos puis les utilise pour par exemple faire disparaître Kit Harington (l'acteur qui incarne Jon Snow dans GoT) et le remplacer par un autre.Mais comme souvent, il existe des effets pervers. L'éditeur de Zao. Comprenez bien : cela sous-entend queet que Momo Inc peut en faire ce qu'il désire. Cela n'est pas sans rappeler la polémique créée par l'appli russe , FaceApp, qui vous permet, entre autres, de vous voir dans 30 ans.Face à la grogne, Zao a pris la peine d'ajuster ses conditions d'utilisation ce week-end, promettant ainsi de n'utiliser les photos et vidéos fournies par les utilisateurs que pour améliorer l'appli. L'éditeur indique aussi que chaque contenu effacé par les internautes sera écarté de ses serveurs. L'application est tout de même(et hébergées donc en ligne et non sur le téléphone, contrairement à FaceApp), si celles-ci venaient à mener une enquête. Décidément, IA, progrès et vie privée ne font pas bon ménage.