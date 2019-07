FaceApp et son filtre vieillissant peuvent réutiliser vos photos à l'envi

© FaceApp

Exemples d'utilisation des filtres FaceApp. © FaceApp

En utilisant FaceApp, vous cédez tous vos droits en matière d'image à l'éditeur

Les conditions d'utilisation de FaceApp stipule que vous renoncez à tout droit concernant vos photos. © FaceApp

« Si c'est gratuit, c'est toi le produit »

Des polémiques en pagaille

Le filtre « sexy » se contente ici de blanchir la peau de l'acteur Idris Elba. © Jessica Lea

Lancée en 2017,permet - gratuitement - d'utiliser l'intelligence artificielle pour modifier ses traits de façon importante. Changer de sexe, devenir chauve ou, au contraire, s'imaginer avec des cheveux longs. L'un des filtres les plus populaires de l'application permet de se contempler à 70 ans, et il est actuellement en train de (re)faire décoller l'application.Il ne faut pas chercher bien loin pour trouver l'anguille sous la roche. Lesde l'application éditée par Wireless Lab ( consultables ici ) sont très claires.Comme l'indiquent sans ambages les CGU, dès lors que vous utilisez FaceApp pour vous prendre en photo et la partager, «».Comment sont utilisées les données ainsi récoltées par FaceApp ? La page dédiée à la politique de confidentialité est peu claire, sinon généraliste. Vendues à des annonceurs, celles-ci servent en partie à proposer de la publicité ciblée. Les images sont aussi partagées au sein des autres entreprises du groupe à des fins de «».Au chapitre abordant la question du stockage de ces données,. Pire, la clause de confidentialité indique ne pas pouvoir «».Ce n'est pas la première fois que FaceApp est épinglé pour des pratiques éthiques douteuses. En août 2017, l'application avait mis en ligne une série de filtres « ethniques » permettant à ses utilisateurs de se grimer en personne d'origine asiatique, africaine, caucasienne ou encore indienne. Des transformations évidemment basées sur de nombreux stéréotypes qui lui ont valu. Acculé, l'éditeur avait finalement décidé de retirer les filtres.Mais dès son lancement, FaceApp avait déjà suscité un tollé avec un filtre censé rendre ses utilisateurs plus « sexy ». Par quel prodige ? En leur lissant les traits et... en leur blanchissant la peau. Les personnes de couleur apprécieront.