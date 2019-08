Selon le patron d'Alibaba, la semaine de travail de 12 heures devrait être la norme grâce à l'lA

Travailler seulement 12 heures par semaine

Moderniser l'éducation

Source : Bloomberg

Sur scène, l'homme d'affaire chinois était accompagné d'un autre milliardaire bien connu : Elon Musk. Le directeur général de Tesla Inc. avait fait le déplacement à Shanghai, où sa Gigafactory 3 est en construction Alors qu'il est connu pour être un ardent défenseur des difficiles conditions de travail en Chine (12 heures par jour, six jours par semaine), les propos du milliardaire, lors de la Conférence mondiale sur l'intelligence artificielle, ont surpris. En effet, selon lui, les gens devraient prochainement pouvoir travailler seulement, grâce à l'Les progrès technologiques couplés à une réforme des systèmes éducatifs permettraient, selon lui, de travailler seulement quatre heures par jour, trois jours par semaine. Il a comparé ces avancées à l'électricité, arguant que cela donnerait plus de temps aux gens pour sortir et s'amuser : «».Concernant le marché du travail, il répond simplement : «». Selon lui, l'. Optimiste, il estime que : «».Il concède néanmoins que le système éducatif actuel doit être modernisé, pour préparer les enfants à cet avenir. «». Selon lui, l'éducation est désuète, modelée pour la période industrielle.Les machines surpasseront les humains dans les domaines de la mémoire et des compétences répétitives, alors Jack Ma considère que les futurs systèmes éducatifs devront. Son voisin sur scène, Elon Musk, était visiblement d'accord, et en a profité pour mentionner son projet Neuralink ».