Le MIT créé une IA bientôt capable de créer (et de détecter) les images retouchées

GANpaint Studio

GANpaint Studio, véritable éprouvette pour réseaux neuronaux

Des applications possibles dans le domaine du cinéma (mais pas seulement)

Source : Engadget

Cette initiative, baptisée, pourrait à terme se révéler très utile pour les artistes et designers. En quelques clics, l'outil permet d'ajouter des éléments (végétation, nuages, porte, briques...) à une image existante et d'en supprimer d'autres de manière dynamique. Disponible en démo à cette adresse , GANpaint Studio est encore loin d'être finalisé (actuellement le rendu paraît très aléatoire d'une photo à l'autre), mais semble prometteur.Animé par des GANs (), desdéveloppés pour se concurrencer les uns les autres en vue d'acquérir des compétences de manière autonome, l'outil parvient déjà à impressionner ses créateurs. De manière spontanée, le système est en effet parvenu à apprendre des règles simples régissant les rapports entretenus entre les différents éléments d'une scène donnée. Par exemple : une porte n'a rien à faire dans le ciel.GANs obligent, les algorithmes qui propulsent GANpaint Studio doivent fournir aux chercheurs le raisonnement qui justifie leur prise de décision. Ces observations pourraient notamment permettre aux équipes du MIT et d'IBM de mieux comprendre comment les réseaux neuronaux parviennent àce que nous considérons en tant qu'humains comme du bon sens, explique Engadget.En pratique cette expérimentation pourrait donner lieu à des logiciels plus aboutis capables, par exemple, de modifier des images. Si un accessoire crucial à l'intrigue a été oublié d'une scène, il pourrait ainsi y être rajouté ultérieurement via une IA.À l'inverse, des objets qui n'ont rien à faire dans une scène et qui ne peuvent pas être coupés au montage pourraient être supprimés. La chose aurait ainsi été fort pratique pour permettre de supprimer à la volée le gobelet Starbucks visible dans un épisode de la saison 8 deAutre application possible : la. Si GANpaint Studio sert avant tout à créer des images modifiées par la magie de l'IA, les chercheurs pourraient apprendre de cette expérience comment repérer des deep fakes (entre autres) lorsque ces derniers deviendront plus difficiles à identifier à l'œil nu.