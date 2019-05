Une tasse Starbucks dans l'épisode 4 de la saison 8 de Game of Thrones : est-ce un fake ?

Coup de com ou simple inadvertance ?

La question du jour : y a-t-il un Starbucks à Winterfell? #GOT pic.twitter.com/NYjapuMa7e — Richard Hétu (@richardhetu) 6 mai 2019

Donc y a vraiment un gobelet Starbucks dans le dernier épisode de GoT 😐 2 ans d'attente pour du travail comme ça...

Et non, malheureusement ce n'est pas un fake.

#GOTS8E4 pic.twitter.com/BN2aXblMc4 — ℳΛ𝐉Īℕ ♚ (@Maj7n) 6 mai 2019

Une invasion moderne dans le monde fantastique de la série ne peut pas passer inaperçue. Blague ou non, un oubli est difficile à croire. Pour les fans de la série (et il y en a quelques uns), cela semble impossible que la tasse soit passée inaperçue auprès de l'ensemble des acteurs, des producteurs mais également des monteurs et éditeurs.Selon The Verge , impossible qu'il s'agisse d'un simple anachronisme : la "cup" a été posée volontairement, probablement par les producteurs pour faire parler de ce nouvel épisode qui s'annonce très réussi selon les critiques. En tout cas, pendant que certains internautes détournent le fameux gobelet, d'autres ne sont pas ravis...Et selon vous, est-ce vraiment un oubli orchestré par la production ?