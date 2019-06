Adobe : un prototype d'IA capable de détecter les visages photoshopés

© Adobe

Une IA qui ne sera pas accessible au grand public

Visages retouchés ou non : 99% de réussite pour l'IA, 53% pour les humains

Si la suitepropose, qui permet de retoucher des photos, la société éditrice de logiciels aurait mis au point unqui permettrait de reconnaître les visages retouchés sur les photographies.À l'ère des réseaux sociaux, notamment, de plus en plus d'images et vidéos truquées sont diffusées. Alors qu'est propriétaire du logiciel de retouches, l'entreprise pourrait bientôt être tout autant celle d'un logiciel au fonctionnement inverse.En collaboration avec des scientifiques d'une université américaine, les équipes d'Adobe seraient aujourd'hui en mesure dereconnaissant les clichés où des visages ont été retouchés.Développé, le logiciel ne serait pas un produit commercialisé : Adobe aurait pour unique objectif de détecter les retouches de vidéos, d'images, de son et de documents,Adobe a demandé à un groupe de personnes de tenter de reconnaître les images où des visages avaient été retouchés. Le taux de réussite de cette expérience est de. Lorsque l'IA d'Adobe s'est prêtée au même exercice, elle a obtenu un taux deEn plus de détecter la modification, le logiciel est capable d'. Pour, chercheur au sein des équipes d'Adobe, cette recherche est primordiale : «».Selon les chercheurs, les résultats prometteurs de cet outil ne devraient cependant pas impacter particulièrement l'utilisation des logiciels de retouche photo. Cela ne mettra donc pas tout de suite un terme aux effets néfastes que peuvent entraîner le partage d'images truquées ou de photos «», en particulier sur les réseaux sociaux ou dans les magazines...