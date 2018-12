Facebook et le MIT veulent donner une adresse postale à tous ceux qui n'en ont pas

4 milliards d'êtres humains sans adresse

Un meilleur système que celui des trois mots aléatoires

Source : Gizmodo

D'après l'étude conduite par(MIT), plus de la moitié des routes sur Terre ne bénéficie pas d'un. Ainsi, dans certaines zones rurales, les livraisons doivent être expédiées à des lieux tels que « la maison aux volets bleus à côté de l'église ».Pour lutter contre cette forme d'exclusion, les chercheurs ont mis au point un, capable d'analyser des photos satellites. Leur technologie examine les images et distingue les centres-villes des périphéries, en étudiant plusieurs facteurs, tels que la densité d'habitations ou les réseaux de transports. Elle est alors en mesure d'attribuer à chaque parcelle une adresse propre.D'après les tests effectués, cette méthode permettrait ded'une région. Puisque l'on estime la population sans adresse postale à environ 4 milliards, cela signifie que le procédé pourrait en attribuer une à, le reste devant être établi à la main.Néanmoins, cette ambition n'est pas nouvelle. En effet, l'organisationfournit déjà un moyen de désigner un lieu, à l'aide de trois mots du dictionnaire choisis au hasard. Par exemple, la statue de la Liberté se situe à « défiler.révélons.revisser ». Pas très parlant, mais c'est unique.L'inconvénient de ce système est qu'il ne rend pas compte du voisinage. L'emplacement « roquefort.patate.tournevis » peut très bien, par exemple, être localisé juste à côté de « gloire.tracteur.entourloupe ». Au contraire, les chercheurs du MIT et de Facebook expliquent avoir bâti un. Ainsi, l'adresse donnée en exemple dans la publication, « 715D.NE127.Dhule.MhIn. », présenterait des similitudes avec celles des maisons voisines. En revanche, il faudrait un certain temps pour la mémoriser.