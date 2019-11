Des chercheurs d'Harvard trouvent un moyen de booster la vitesse de l'impression 3D

Aussi rapide qu'un colibri

Lire aussi :

Le plus grand bâtiment entièrement imprimé en 3D a été achevé aux Émirats arabes unis



Un avenir dans l'automobile

Source : Neowin

Le défi tient désormais à la rapidité des appareils, leur relative lenteur posant des problèmes pour une utilisation à échelle industrielle. Des chercheurs de l'institut Wyss, à Harvard, ont cependant mis au point une technique permettant d'accélérer sensiblement le processus.La clé de cette technique réside dans le montage de l'appareil et ses changements d'encre automatiques. On peut les observer dans la vidéo de présentation réalisée par l'institut. Le procédé est appelé MM3D (, que l'on traduira par « impression 3D multimatériaux multi-buses »).La matière utilisée pour une impression 3D est injectée via des buses. Dans le cas d'une imprimante conventionnelle, chaque buse utilise un unique matériau. Les chercheurs ont mis au point une imprimante dans laquelle ces buses sont toutes reliées aux valves gérant la pression d'un matériau différent (photo ci-dessous).L'équipe de recherche indique qu'avec ce montage, la machine «». Selon elle, une impression de type MM3D serait bien plus rapide que les impressions conventionnelles.Mark Scylar Scott, l'un des auteurs de l'étude, dit : «».Si le procédé semble simple, son exécution est plus complexe. La réalisation de buses en Y nécessite de gérer avec une grande précision les mélanges d'encres et les éventuels reflux dans l'appareil. En contrepartie, le procédé MM3D pourrait servir à la réalisation de pièces complexes utilisant des matériaux comme le silicone ou les époxydes. La photo en tête d'article présente un robot réalisé par l'équipe : Mark Scylar Scott en dit «».Les impressions à échelle industrielle intéresseront des secteurs comme l'automobile. Le partenariat récent entre HP et Volkswagen montre la volonté du constructeur automobile de s'intéresser à l'impression 3D pour la conception de ses futurs véhicules. Dans la santé, des chercheurs américains travaillent sur des impressions 3D directement réalisées sur les plaies . L'institut Wyss s'est déjà illustré dans ce secteur il y a quelques mois, dévoilant un procédé appelé SWIFT visant à pérenniser les organes imprimés en 3D.