HP et Volkswagen ambitionnent d'imprimer des pièces automobiles en 3D

Du cosmétique au structurel

L'ID.3 comme première voiture imprimée ?

Les 10 000 répliques au 1:87 de la Volkswagen ID.3, dont on peut observer un exemple ci-dessus, doivent prouver que la technologie 3D d'HP est prête pour une production en série.Pour le prouver, ces 10 000 répliques ont été produites en l'espace de quatre semaines. Le défi s'est accompagné d'une feuille de route que l'on retrouve dans la vidéo promotionnelle d'HP . Pour le moment, seuls des éléments cosmétiques, comme les répliques au 1:87 ou les coques de clés, sont créés. Avant la fin de l'année 2019, la société entamera la production de pièces fonctionnelles, comme les manches des leviers de vitesse (photo ci-dessous). Enfin, à partir de 2021, il est prévu de commencer la production de pièces structurelles.La technologie d'impression 3D sur métal, baptisée « HP Metal Jet », parle d'elle-même. HP en attend une importante réduction du poids des véhicules, et selon le concepteur, les pièces structurelles doivent recevoir une certification garantissant la sécurité du véhicule. Le Directeur de technologie et de développement chez Volkswagen, Martin Goede, a déclaré : «».Le choix de l'ID.3 indique peut-être la première voiture qui bénéficiera de cette technologie. La production de cette compacte électrique a commencé plus tôt en novembre, après l'inauguration par la chancelière allemande Angela Merkel de l'usine de Zwickau, fraîchement rénovée . Volkswagen prévoit-il d'y imprimer son ID.3 ? D'après le constructeur, l'installation doit atteindre son rythme de production optimal en 2021, au moment où la production de pièces structurelles débutera. À compter de cette date, 330 000 véhicules électriques quitteront l'usine chaque année.Volkswagen envisage l'impression 3D sur métal pour réduire la consommation en carburant de ses véhicules, mais d'autres constructeurs ont décidé de procéder différemment pour la création de véhicules plus propres. En 2015, une supercar de Divergent Microfactories a promis un impact environnemental divisé par trois à sa production. Plus récemment, au Tokyo Motor Show 2019, le Japon a présenté une voiture biodégradable