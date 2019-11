Le plus grand bâtiment entièrement imprimé en 3D a été achevé aux Émirats arabes unis

© Chris Whiteoak / The National

Un record de hauteur

Des promesses écologiques et économiques

Le résultat est là : les Émirats arabes unis ont présenté le 23 octobre le plus grand bâtiment au monde à avoir été réalisé grâce à l'impression 3D.Le bâtiment a pris place dans le quartier de Warsan, dans la banlieue à l'est de Dubaï. Il mesure 9,50 mètres de haut pour une superficie de 640 mètres carrés. Pleinement fonctionnel, déjà inscrit audes records, il fait suite à un autre bâtiment également réalisé par la ville de Dubaï trois ans auparavant.Outre son record de hauteur, il s'agit également du premier bâtiment à deux étages à avoir été imprimé en 3D. Ses concepteurs mettent en avant les avantages du procédé. Selon Dawoud Al Hajri, Directeur général de la ville de Dubaï, l'impression des murs, qui aurait eu lieu directement sur le site, n'aurait nécessité que deux jours de travail et une équipe deux fois moins importante que pour une construction classique. «», a-t-il déclaré. «».Les bâtiments réalisés par impression 3D ont également des promesses environnementale. D'après les concepteurs, ils doivent réduire de 60 % la quantité de déchets du secteur. Ils doivent également réduire les coûts de construction de 60 %. Ici, le prix de la construction est passé de 2,5 millions de dirhams (environ 615 000 euros) pour une construction classique à un million de dirhams (environ 245 000 euros).Ce sont des chiffres que l'on peut retrouver ailleurs dans le monde. En juillet 2018, nous vous avions présenté une société texane proposant l'impression d'une maison pour 4 000 dollars Dubaï et les élus émiratis souhaitent continuer dans cette direction. Emaar Properties, la société responsable du Burj Khalifa, le plus grand gratte-ciel au monde, prévoit désormais de déployer une gamme de maisons imprimées en 3D dans les environs de Dubaï. Le bâtiment fraîchement inauguré dans le quartier de Warsan montre la capacité des imprimantes à réaliser des courbes, et donc des bâtiments hautement personnalisés. Dawoud Al Hajri souligne : «». À terme, les acheteurs potentiels pourront télécharger et personnaliser les plans de leur futur logement.