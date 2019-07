Les astronautes voyageant vers Mars pourront se soigner grâce à l'impression 3D

© ESA - Échantillon de peau imprimé en 3D

Créer une technique d'impression compatible avec l'apesanteur

Une technique vitale lors de voyages d'astronautes

Source : Engadget

Les premiers échantillons de peau et d'osdevraient donc permettre de soigner les astronautes, même en apesanteur.Pour créer une, les scientifiques ont mis au point. Cette méthode leur a permis de créer un échantillon de peau,En ce qui concerne l'impression des os, les chercheurs ont ajouté duaux cellules souches humaines. Le phosphate de calcium joue ici un rôle de soutien de la structure, et au fur et à mesure que l'os grandit, il est absorbé par le corps.Dans l'espace, le corps humain. Il met plus de temps à se remettre dans l'environnement orbital, selon le chef de la division de l'Agence spatiale européenne.C'est pour cela que des scientifiques de l'hôpital universitaire de Dresden, en Allemagne, ont travaillé à la production d'échantillons de peau et d'os,, afin de trouver de nouvelles solutions de soins adaptées aux réalités des voyages spatiaux.Reste maintenant à déterminer comment il sera possible d'embarquer ce type d'imprimante 3D dans un vaisseau spatial. Un projet étudie actuellement les salles et le matériel indispensables à prévoir pour que les astronautes puissent se soigner eux-mêmes.