Au MIT, les robots s'assemblent façon jeu de construction

Et la machine créa la machine

Une nouvelle façon de penser la robotique ?

Des, pour être précis. Une équipe du célèbre institut américain a mis au point une machine dont l'allure est proche d'une imprimante 3D, et qui est capable de créer des mécanismes d'une taille réduite, mais relativement autonomes et capables d'être assemblés selon les besoins.Pour parvenir à ce résultat,. Sur les 22 types d'acides aminés qui existent, 20 se retrouvent dans la totalité des êtres vivants connus. Ces acides aminés ont une importance cruciale, puisqu'ils participent à nous « programmer » : ils gèrent le métabolisme des cellules, et permettent au corps de construire les protéines. L'idée de Gershenfeld est donc la suivante : si l'on peut créer presque n'importe quel être vivant à partir de 20 acides aminés, peut-on définirAccompagné de ses étudiants,a donc préalablement montré qu'avec des familles de pièces de petites tailles et toutes identiques entre elles, il était possible de réaliser des structures ou des machines ayant des fonctionnalités très diverses.reconnues comme: des pièces rigides, ou au contraire flexibles, un aimant et une bobine. Ce matériel a été confié à une machine qui est à. Avec cet équipement, l'équipe a réussi à réaliser un, qui est capable d'avancer, de reculer et de tourner les rouages d'une autre machine. Ensuite, avec ces mêmes matériaux, l'équipe a montré qu'il était possible de mettre au point un. Par exemple, les connecteurs entre les différentes parties du mini-robot sont standardisés. Mais plus qu'un nouveau genre de Lego,. Selon les données transmises à la machine, celle-ci pourra ajouter des roues au nouveau robot. Dites-lui qu'il devra être capable de fréquenter des chemins rocailleux, et la machine optera plutôt pour des jambes, plus adaptées. Il en ira de même pour les autres caractéristiques du robot, comme les « équipements » de son bras ou la charge qu'il peut porter. Le MIT laisse entendre qu'La taille aura aussi son importance : lesapportent des solutions pour le travail dans les lieux confinés ou étroits. «», affirme Neil Gershenfeld.À terme, ces nouvelles générations de robots pourraient se classer en deux catégories : des machines spécialisées, mais onéreuses, ou d'autres moins performantes, mais polyvalentes parce que reconfigurables. Dans ce deuxième cas, pourra-t-on effectivement modifier un robot à la volée ? Les Lego de notre enfance le faisaient bien...