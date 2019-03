La lumière comme clé pour imprimer en 3D avec de multiples matériaux

Les propriétés contrôlées à l'aide de différentes longueurs d'onde

Le succès croissant de l'n'est plus à prouver. Pourtant, malgré son utilisation dans divers secteurs, ce mode de production présente des limites handicapantes. En premier lieu, la plupart des machines ne sont capables de fabriquer des objets qu'à partir d'un seul matériau.Des chercheurs de l'université du Wisconsin à Madison (États-Unis) ont conduit des travaux pour lever ces barrières. Pour cela, ils sont partis dans une autre direction que les approches multi-matériaux actuelles, qui utilisent des réservoirs séparés pour chaque composant. Au contraire, les auteurs de l'étude ont souhaité ne recourir qu'à un seul réservoir, contenant deux matières premières distinctes. Leur secret pour faire fonctionner leur machine : laEn effet, leur nouvelle méthode d'impression 3D repose sur un récipient contenantliquides, c'est-à-dire des substances chimiques capables de s'assembler pour former des matières plus complexes, comme des plastiques. De la lumière est ensuite projetée sur ce réservoir, afin d'entraîner une polymérisation de ces matériaux, qui se solidifient. Elle peut appartenir soit au spectre visible, soit aux ultraviolets. C'est d'ailleurs justement en contrôlant la longueur d'onde de cette lumière que les chercheurs sont capables d'agir sur l'un ou l'autre des monomères. Et ainsi d'influer sur la constitution de l'objet produit, ainsi que sur ses propriétés.Cependant, la technique n'est pas encore parfaitement au point. Il reste encore à découvrir les combinaisons de monomères efficaces et les longueurs d'onde associées. Par ailleurs, pour l'heure, les scientifiques n'ont pu assembler que des matériaux durs avec des matériaux mous.Mais ils espèrent résoudre prochainement ces problèmes. Et voir leur méthode appliquée à l'impression 3D dans différents domaines, comme la médecine. Une ambition partagée par d'autres chercheurs américains, qui comptent également profiter des propriétés de la lumière pour façonner des objets en 3D