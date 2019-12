Amazon propose un service d'informatique quantique

Un secteur de recherche qui prend de plus en plus de poids chez les géants de la tech

Amazon souhaite répliquer la formule AWS à l'informatique quantique



Source : The Verge

L'informatique quantique est l'un des secteurs d'activités les plus en vogue chez les entreprises tech. Après avoir développé un ordinateur 53 qubits, Google est un des acteurs qui semble le plus en avance sur la question, ce qui faisait dire à certains analystes que le moteur de recherche avait atteint la « suprématie quantique », une position vivement critiquée par IBM et Intel Amazon ne cherche pas à entrer dès à présent dans cette course technologique et préfère se positionner en tant que fournisseur de services. Le groupe de Jeff Bezos vient tout juste d'annoncer le lancement d'Amazon Bracket, un service en ligne permettant aux développeurs de tester leurs algorithmes sur les ordinateurs quantiques détenus par Amazon.Le marchand en ligne s'appuie sur les machines produites par D-Wave, IonQ, et Rigetti. Les entreprises clientes de l'offre de Cloud computing Amazon Web Services pourront accéder à distance à ces ordinateurs quantiques pour poursuivre leurs travaux de recherche.», explique Amazon dans un communiqué Braket n'est pourtant pas la seule initiative d'Amazon liée l'informatique quantique. L'entreprise a annoncé en parallèle la création de l'«», un laboratoire de recherche situé à deux pas de Caltech, l'Institut de technologie de Californie. Amazon travaille également à concevoir ses propres ordinateurs quantiques.L'objectif à terme serait le même que celui d'AWS : investir dans l'informatique quantique pour ensuite proposer ses ressources aux entreprises, via un abonnement à une offre de services. Cette stratégie est extrêmement rentable et tire vers le haut les résultats du groupe chaque trimestre.