Sondage : les Américains sont de plus en plus dubitatifs face aux grands noms de la tech

La fin de l'âge d'or des mastodontes technologiques

Les scandales n'ont pas aidé les firmes de la tech

Les temps changent, comme on dit. Pour juger de la popularité des grands noms de la technologie et de la confiance que les Américains leur accordent, le Pew Research Center a commandé unbasé sur des entretiens téléphoniques réalisés auprès de 1 502 Américains du 10 au 15 juillet. Le cabinet en a livré les résultats, et il sont bien moins favorables auxqu'il y a quelques années.Lors du dernier pointage, en 2015, les entreprises de tech jouissaient d'une belle cote de popularité auprès des Américains, avec 71 % d'opinions favorables, et seulement 18 % d'opinions négatives. Mais les deux courbes, qui avaient tendance à s'éloigner, se sont subitement rapprochées ces quatre dernières années.La part d'enthousiastes a plongé de 21 points. Désormais,. Ils sont 33 % à avoir une opinion négative de ces dernières. 13 % se disent, eux, mitigés, alors qu'ils n'étaient que 7 % en 2015.Les scandales liés aux données personnelles et à la vie privée des utilisateurs, comme l'affaire Cambridge Analytica , l'intrusivité des enceintes connectées d'Amazon et l'assistant Alexa , ou encore le piratage massif subi par le groupe hôtelier Marriott , ont eu raison de la relative bonne réputation des grandes entreprises technologiques.Déjà l'an dernier, une majorité d'Américains (55 %) déclaraient que. Chose plus étonnante, ce sont les partisans démocrates (54 %) qui voient d'un bon œil les mastodontes technologiques. Les républicains, supporters d'un Donald Trump qui avait bénéficié des réseaux sociaux pour son élection en 2016, ne sont que 44 % à avoir une opinion favorable de ces entreprises. Le comble du comble ?