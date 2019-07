Sur Facebook, Donald Trump se sert de banques de vidéos pour alimenter sa campagne

« Tracey de Floride » nous vient du sud de la France...

Des millions de dollars dépensés en contenus promotionnels Facebook par l'équipe de Trump

Source : Associated Press

Avec le fantasque, on peut s'attendre à tout. Plus habile et visible sur Twitter , le président des États-Unis utilise aussiplusieurs fois par jour pour diffuser ses idées, faire son auto-promotion ou discréditer ses adversaires politiques démocrates. Sur le réseau social au pouce, sa page personnelle est suivie par plus de 25 millions d'internautes. Et pour vanter son bilan en vue de sa possible réélection en 2020, Donald Trump n'hésite pas à débourser plusieurs centaines de milliers de dollars chaque semaine.L'équipe de campagne du président américain a récemmentpour montrer des Américains prétendument ravis du bilan de leur président. Sauf que ces vidéos, vous l'aurez compris, ont en réalité déjà été tournées. La team de Donald Trump - qui n'hésite jamais à dénoncer des fake news à tout-va - a habillé la vidéo en y insérant, lors du montage, la voix de Donald Trump et quelques éléments visuels, comme l'appel au don par SMS.Mais surtout, la vidéo suggère que la femme mise en scène dans la vidéo vante elle-même le bilan du président Trump. «». En réalité, il s'agit d'une voix-off, car la jeune femme qui nous apercevons se baladant sur une plage, censée être « Tracey de Floride », estayant enregistré la séquence pour le compte de la société Tuto Photos. Cette petite entreprise, détenue par un certain Yohann, est basée aux Adrets-de-l'Estérel, dans le Var (une simple recherche nous a suffi pour trouver l'information).Du Var à la Maison-Blanche, il n'y a qu'un pas, nous dira-t-on. Ladite séquence, tournée dans le sud de la France et postée en 2015, est par ailleursLa question est de savoir si le procédé est légal ou non. Il est en effetet nous le retrouvons presque tous les jours dans certaines publicités (digitales, affiches ou TV). En effet, les publicitaires font souvent appel à ces contenus accessibles et déjà tournés pour mettre en scène des individus qui ont toujours la banane et la mèche du bon côté. Du moment que vous achetez la licence, vous détenez les droits nécessaires pourà votre guise. L'équipe de campagne du président Trump a également téléchargé des vidéos dans lesquelles des Brésiliens ou des Turcs sont mis en scène comme étant de vrais Américains patriotes.Conformément aux nouvelles politiques de Facebook , qui permettent de savoir d'où proviennent les annonces postées sur le réseau social et combien elles ont pu coûter, nous nous sommes aperçus que « Tracey de Floride », dont l'annonce publiée le 26 juin est désormais inactive,et quepour diffuser la publicité.Depuis mai 2018 et au 1er juillet 2019, Facebook nous informe que le gestionnaire de la page du président américain a déboursé. Pour la dernière semaine écoulée complète (du 25 juin au 1er juillet), ce sont quelque 420 000 dollars qui ont été dépensés.