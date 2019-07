Alexa : Amazon reconnaît conserver les transcriptions textuelles des enregistrements vocaux

Amazon confirme la rétention des transcriptions textuelles

Le problème de l'accès des tiers aux conversations

Parfois, il suffit de demander... En mai dernier,, sénateur démocrate et membre du Comité judiciaire de la chambre haute du Congrès américain, a adressé une missive à. Il y réclamait des informations supplémentaires quantrecueillies par les enceintes intelligentes équipées de l'assistant personnel. Celui qui soutient Joe Biden à la primaire des présidentielles américaines n'a pas été déçu de la réponse.La requête de Chris Coons fut motivée par une enquête de CNET qui venait de révéler que, sauf dans le cas où les utilisateurs les suppriment manuellement. Le média américain indiquait que la société peut très bien conserver les transcriptions textuelles des conversations de manière définitive.Dans sa réponse adressée au sénateur démocrate, publiée ce 3 juillet 2019, Amazon a bien confirmé les affirmations de CNET, en détaillant. Cela signifie qu'Amazon n'a programmé aucune suppression automatique des conversations stockées.Si Coons «» à ses préoccupations, la réponse apportée par la firme de Jeff Bezos laisse ouverte la possibilité que les transcriptions des conversations vocales entre utilisateurs et Alexa, même dans le cas où un utilisateur demande expressément la suppression d'un enregistrement.Amazon se réserve notamment le droit de conserver certaines interactions liées aux skills d'Alexa , auxquelles certains développeurs tiers peuvent avoir accès. La question n'est donc pas définitivement tranchée et aucune réponse n'a été donnée au sujet dede ces données.Pour l'entreprise, conserver des transcriptions textuelles lui permetafin de renforcer les interactions proposées par Alexa. Le serpent se mord toujours la queue...