Starlink : les chats bousculent l'Internet d'Elon Musk

Si pour l’heure, cet incident est un cas isolé, il se pourrait que des témoignages similaires émergent alors que le réseau compte de plus en plus de clients à travers le monde, et notamment dans des régions où l’hiver est très froid à l’instar du Canada, du nord des États-Unis ou encore de la Scandinavie. Espérons pour SpaceX que sa nouvelle antenne lui permettra d’éviter ce genre de désagréments.