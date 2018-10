Snapchat lance une toute nouvelle application sur ordinateur : Snap Camera

Retrouvez tous vos filtres favoris sur votre ordinateur

, qui a perdu 2 millions d'utilisateurs au troisième trimestre 2018 malgré un chiffre d'affaires record, a rapidement réagi en annonçant le lancement d'une toute nouvelle application,, qui permet au réseau social de lancer. Précision importante : celle-ci est d'ores et déjà disponible . L'objectif reconquête d'utilisateurs est en marche.Grâce à Snap Camera, vous allez pouvoir retrouver tous vos filtres préférés parmi les milliers conçus par Snapchat, mais aussi ceux créés, chaque jour, par la communauté de créateurs.Le principe de Snap Camera est simple : vous pouvez ajouter tout un tas de filtres à la webcam de votre ordinateur. En un clic, alors que l'interface vous présente sur l'écran en mode selfie avec des suggestions de filtres juste en-dessous, vous pouvez vous parer de cornes, choisir votre plus beau masque d'Halloween ou bien devenir un adorable petit chien. Grâce à un petit système d'étoiles, vous pouvez même placer vos filtres préférés en favoris, pour les retrouver très facilement.L'aspect pratique de l'application réside dans le fait que vous pouvez l'utiliser avec la plupart des applications et plateformes de partage vidéo comme YouTube, Google Hangouts, Skype ou encore OCS.Pour les gamers, une intégration de Snap Camera a été développée pour l'insérer lors de vos streaming sur Twitch, histoire de donner toujours plus de vie à votre expérience en ligne.