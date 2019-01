Snapchat va produire ses propres séries ! (oui, elles seront filmées à la verticale)

Et si vous deveniez le personnage de la série que vous regardez ?

A force, on commençait à s'habituer à certains contenus au format carré, ce que l'on privilégie sur les réseaux sociaux. Mais, lui, va proposer des séries filmées à la verticale, évidemment adaptées à nos smartphones, dans son format légendaire. Le réseau social réagit donc après un deuxième trimestre 2018 morose. Pour la première fois depuis sa création en 2011, Snapchat a enregistré une baisse du nombre d'utilisateurs quotidiens de près de 2% en passant de 191 à 188 millions.En lançant, le réseau social veut poursuivre son opération séduction auprès des millennials, ces jeunes ultra connectés friands d'applications. Depuis ce mercredi 10 octobre , Snapchat a rejoint le joyeux monde de la fiction en proposant à ses utilisateurs des séries comme Co-Ed, une comédie des Duplass Brothers ; Class of Lies, une série policière ; ou Endless Summer, une émission de télé-réalité conçue par les créateurs de Keeping Up with the Kardashians.Snapchat promet des contenus particulièrement rythmés, avec un écran régulièrement coupé en plusieurs images. La réalité augmentée pourrait même être au rendez-vous avec la possibilité de glisser et de vous déplacer dans une des scènes diffusées, pour devenir un véritable personnage de certaines séries.Évidemment, les premiers programmes proposés par le réseau social mettent en scène des personnages cibles de ses utilisateurs : des adolescents ou de jeunes adultes. Mais qui sait, peut-être que Snap Originals lui permettra de conquérir de nouveaux publics ?