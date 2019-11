La série Le Seigneur des Anneaux aura une saison 2 (alors même que la première n'est pas sortie)

Credits : New Line Cinema

Amazon commande une deuxième saison pour optimiser le plan de tournage



Lire aussi :

Une série Sin City pourrait être produite aux côtés de Frank Miller et Robert Rodriguez



Une intrigue qui reste encore mystérieuse



Lire aussi :

The Witcher arrive sur Netflix le 20 décembre : découvrez le nouveau trailer



Source : Deadline

Amazon a dépensé 250 millions de dollars pour acquérir les droits d'adaptation duet compte bien rentabiliser son investissement dans les prochaines années.La première saison est actuellement en développement et le tournage des deux premiers épisodes sera assuré par Juan Antonio Bayona , réalisateur deou plus récemment deCela n'empêche pas Amazon de penser à la suite et Jennifer Salke, présidente d'Amazon Studios à confirmé à Deadline qu'une deuxième saison avait déjà été commandée.Le planning prévoit qu'après la mise en boîte de ces deux premiers épisodes, la production se mette en arrêt durant quatre ou cinq mois, le temps de rédiger les scripts de réfléchir à la trame et au développement des arcs narratifs de cette deuxième saison.On sait pour le moment que la série couvrira le Deuxième Age de la Terre du Milieu, qui voit la montée en puissance de Sauron et la création des Anneaux de pouvoir. Aucun détail supplémentaire n'a été communiqué par Amazon, à part des bouts de carte qui laissent à penser que l'action prendra place sur l'île de Númenor.L'équipe de production pourra ainsi évaluer précisément quelles seront les scènes à filmer et pourra optimiser le plan de tournage, qui se déroulera en Nouvelle-Zélande comme les deux trilogies réalisées par Peter Jackson. On peut également penser que certains plans ou épisodes de cette saison 2 seront tournés en même temps pour réduire les coûts.L'attente entre la première et la deuxième saison dupourrait également être plus courte que prévue, même si un tel projet va encore demander des mois de travail, notamment pour les effets spéciaux indispensables à la création de la Terre du Milieu.