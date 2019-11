Une série Sin City pourrait être produite aux côtés de Frank Miller et Robert Rodriguez

De la BD au film et à la série

Négociations

Source : Ars Technica

est un titre qui a marqué les époques et les générations, et ce dès les années 1990, décennie au cours de laquelle le comics imaginé, écrit et dessiné par Frank Miller, fait l'objet d'une publication par l'éditeur Dark Horse. Son univers malfamé marqué par la violence et la corruption capte le public, également conquis par l'omniprésence des couleurs noires et blanches entrecoupées de subtiles notes rouges ou bleues.Le roman graphique entre dans une nouvelle dimension au cours des années 2000 : en 2005, plus précisément,fait l'objet d'une adaptation cinématographique menée sous la houlette de Robert Rodriguez et son créateur susmentionné, Miller. Le tout est sublimé par un casting de choix composé notamment de Mickey Rourke, Jessica Alba, Bruce Willis et Benicio Del Toro.Neuf ans plus tard, un second opus voit le jour. Réalisé par le même binôme,, met cette fois-ci à l'honneur Eva Green et Josh Brolin. Les années 2020 pourraient quant à elles accueillir non pas un troisième film, mais une série, rapporte le média Deadline . Legendary Television aurait en effet signé un accord avec Frank Miller pour transformer la franchise en une série télévisée.À l'heure actuelle, seule la signature de Robert Rodriguez manquerait à l'appel, bien que les négociations soient a priori déjà bien engagées. Le duo officierait en effet en tant que producteur exécutif de ce projet qui ferait l'objet d'une diffusion sur une plateforme de streaming, selon le souhait de Legendary Television. En cas de feu vert, une nouvelle génération de spectateurs pourrait être marquée par la ville du péché.