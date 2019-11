8 millions de dossiers médicaux partagés ouverts en France, objectif 40 millions d'ici 2022

© Assurance Maladie

Les médecins l'utilisent de plus en plus

Pour l'instant, le DMP, c'est pas automatique

Le dossier médical partagé (DMP), ou carnet de santé numérique, est une initiative qui date de 2004, mais qui n'a été véritablement lancée qu'en 2011. Il poursuit un double objectif : premièrement, permettre aux citoyens d'accéder facilement à leurs données de santé, et deuxièmement, favoriser le partage de ces informations entre les différents professionnels du domaine médical.Le début de l'histoire a toutefois été compliqué pour le DMP, n'enregistrant que 50 000 ouvertures à ses débuts. En 2016, le dossier a finalement été confié à la Caisse nationale de l'assurance maladie (Cnam), ce qui a permis d'amorcer la démocratisation du dispositif. Un phénomène qui s'est significativement accéléré depuis un an.En effet, une relance initiée en novembre 2018 a permis de multiplier par quatre le nombre de DMP ouverts, atteignant ainsi les 8 millions. Le directeur général de la Cnam, Nicolas Revel, s'est réjoui de cette nouvelle, affirmant que le dispositif était «». L'adoption serait notamment croissante chez les médecins généralistes, qui seraient 20 % à l'alimenter et 46 % à le «».Il faudra cependant intensifier les efforts pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement : 40 millions de DMP ouverts d'ici 2022. Pour y parvenir, la Cnam prévoit d'accentuer son accompagnement auprès des professionnels de santé, notamment via des formations, et de multiplier les accords avec les hôpitaux et les EHPAD (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes).Par ailleurs, le DMP se verra lui-même amélioré. À partir de 2020, il comprendra un carnet de vaccination, qui viendra s'ajouter aux autres données déjà présentes : antécédents médicaux, résultats d'analyse médicale, comptes rendus d'hospitalisation, coordonnées de proches à contacter en cas d'urgence...Aujourd'hui, tout individu âgé d'au moins 16 ans peut créer gratuitement son dossier médical partagé, via une caisse d'Assurance Maladie, une pharmacie ou un professionnel de santé. Et pour les personnes nées après juin 2021, il n'y aura plus de question à se poser : l'ouverture se fera automatiquement.