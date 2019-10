La parapharmacie en ligne Viata veut s'implanter physiquement au niveau international

Capture d'écran de la parapharmacie © Viata

Viata veut proposer des produits locaux, adaptés à la culture des pays dans lesquels elle s'implante

Source : Communiqué de presse

Réussir sur le Web n'empêche pas de vouloir réussir hors du Web. La parapharmacie en ligne belge, Viata, a annoncé il y a quelques jours avoir levé 3,8 millions d'euros supplémentaires auprès d'une famille anversoise, Alcopa, et d'un organisme de prêt, moins de deux ans après une première levée de 500 000 euros. Désireuse de donner vie à ses ambitions internationales, la société basée à Limbourg veut ouvrir ses propres succursales locales.Viata est déjà présente en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Espagne. La parapharmacie online indique attirer 3 000 nouveaux patients chaque semaine, ce qui la rend potentiellement viable aux yeux de ses investisseurs. De l'aveu même de son principal investisseur, «».», indique Gianni De Gaspari, le responsable et co-fondateur de Viata. La société indique vouloir faire autrement que la concurrence, qui base sa distribution dans divers pays à partir d'un point de distribution central. Elle veut s'installer dans chacun des pays, afin de proposer des produits locaux, adaptés à la culture du pays où elle s'implante.Viata propose à ses clients des conseils spécialisés via un chat vidéo et offre une livraison «» si vous passez commande avant 19 h, comme elle l'indique sur son site.Fondée en 2014, la parapharmacie en ligne a généré un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros. «», ambitionne Gianni De Gaspari.