Air France, avec Allianz, propose désormais des téléconsultations médicales à leurs clients

La téléconsultation, accessible 24h/24 et 7j/7

Un système qui « permet de rassurer les voyageurs qui partent parfois à l'autre bout du monde »

Exemple concret de l'utilisation de la téléconsultation :



Un enfant présente des signes de laryngite, dont il souffre régulièrement. Sa maman contacte donc le service de téléconsultation en visio. Le médecin évalue la situation et ne décèle pas de gravité au niveau des symptômes. Il établit alors une ordonnance en prescrivant les anti-inflammatoires que l'enfant prend habituellement. La famille peut ainsi poursuivre ses vacances en toute tranquillité.

Source : Communiqué de presse

Tomber malade à l'étranger ? Jamais de la vie ! Et pourtant, cela arrive. Voilà pourquoi Air France et Allianz Travel proposent un service de téléconsultation depuis le 1er octobre 2019. Chaque client de la compagnie ayant souscrit à une assurance Allianz Travel Multirisques ou Assistance peut désormais bénéficier de deux téléconsultations médicales au cours de son voyage. Et le tout sans engendrer de frais supplémentaires.La téléconsultation prend la forme d'une consultation médicale réalisée, à distance, avec une infirmière ou un médecin Allianz Travel inscrit à l'Ordre des Médecins, et qui exerce depuis la France. La téléconsultation peut être faite par téléphone ou, dans l'idéal, en visio depuis son smartphone. Notons que les deux sociétés ont précisé se conformer aux exigences de protection et de sécurisation des données de santé, avec des échanges confidentiels.Dès lors que vous êtes à l'étranger, vous pouvez contacter un professionnel de santé à tout moment, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, afin de se voir délivrer une ordonnance, si cela est nécessaire et si le pays dans lequel vous vous trouvez l'autorise. Si votre situation nécessite un examen plus approfondi, le médecin vous redirigera vers une structure de soin locale reconnue.Air France précise que c'est la première fois qu'un tel système de téléconsultation, accessible depuis le monde entier (sauf en Corée du Nord), est proposé dans une assurance voyage. «», a réagi Patrick Alexandre, Directeur Général adjoint d'Air France KLM.Noël Ghanimé, Président d'Allianz Partners France, a déclaré qu'il est «».