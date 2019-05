La carte Vitale numérique est désormais testée sur mobile

Une expérimentation gratuite qui doit dessiner la carte Vitale de demain

Source : France TV info

La numérisation de laest en marche. Souhaitée par la ministre de la Santé Agnès Buzin, la, jusqu'à la fin du mois de mai 2020, donc, comme le confirme le décret du 27 mai 2019, relatif à l'expérimentation d'une «», et publié ce mercredi au Journal Officiel. L'pour smartphones et tablettes devrait être généralisée l'année suivante, en 2021.Cette, qui sera expérimentée, ne sera valable qu'auprès des professionnels de santé qui ont souhaité participer à cette phase expérimentale.qui permet son utilisation, elle,pour les volontaires rattachés aux caisses primaires d'assurance maladie du Rhône et des Alpes-Maritimes et aux caisses de la Mutualité sociale agricole Ain-Rhône et Provence-Azur.Dans le détail, l'application de la carte dématérialisée(les enfants mineurs). Le titulaire de l'e-carte dispose par ailleurs deà la personne de son choix. Pour cela, la personne choisie doit également avoir installé l'application sur son propre mobile ou tablette. La délégation est possible sur une durée maximale de 30 jours. En cas de perte ou de vol de l'équipement (smartphone ou tablette) sur lequel est installé l'application, le titulaire devra en informer l'assurance maladie.Deux mois avant la fin prévue de l'expérimentation (aux alentours du mois de mars), les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire (cités précédemment) devront adresser unde l'à la ministre Agnès Buzin.