Les petits robots Anki pourraient renaître grâce à leur rachat par une start-up

Anki vient cependant d'être sauvée de la fermeture définitive par un rachat de l'entreprise Digital Dream Labs. Celle-ci a acquis l'ensemble des actifs de propriété intellectuelle d'Anki, y compris sa marque, ses brevets et ses données.Le détail des éléments cédés est fourni par Hilco Streambank, la firme spécialisée dans l'évaluation de la propriété intellectuelle qui a orchestré la transaction. Digital Dream Labs possède désormais le nom de domaine Anki.com ainsi que les droits correspondant aux gammes Cozmo, Overdrive et Vector. L'enseigne a aussi obtenu des dizaines de brevets en attente ou déjà publiés.Le fondateur de Digital Dream Labs, H. Jacob Hanchar, a affirmé vouloir repenser le modèle économique d'Anki, critiquant la gestion de ses anciens dirigeants (Anki a été fondé en 2010 par trois universitaires : Mark Palatucci, Boris Sofman et Hanns Tappeiner). «», dit-il. «».H. Jacob Hanchar envisage d'orienter la société vers un système d'abonnement : le coût initial du mini-robot serait réduit et à chaque forfait correspondrait différents services assurés par celui-ci.Fondé en 2015, Digital Dream Labs envisage de relancer les trois gammes d'Anki (Cozmo, Overdrive et Vector). H. Jacob Hanchar a déclaré que «». Il a ajouté que la relance de cette partie de la plate-forme aurait lieu en premier. Le Cozmo se présente depuis son annonce comme un robot doté d'une véritable personnalité L'entreprise a également d'autres projets en poche, évoquant la possibilité d'un Vector 2.0. Une campagne de financement participatif est prévue en 2020 pour le développement d'un nouveau Vector basé sur un logiciel open-source.Le site spécialisé The Robot Report appelle cependant à la prudence concernant l'avenir d'Anki et de l'enseigne qui l'a sauvé : «». H. Jacob Hanchar a déclaré que sa société travaillait actuellement avec Anki pour la remise en route de cette chaîne de production. En espérant que Digital Dream Labs ne tombe pas à son tour de la falaise.