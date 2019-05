Anki, la start-up créatrice du petit robot Cozmo, met la clé sous la porte

Une entreprise en faillite malgré son succès

Source : Recode.

Boris Sofman, le patron de cette start-up de jouets connectés, vient d'annoncer la fermeture imminente de son entreprise et le licenciement de ses quelque 200 employés, selon le média américain Recode.Créée en 2013 et ayant connu une belle popularité auprès du public notamment grâce à ses adorables robots Vector et Cozmo, l'entreprise déclarait près de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires en 2017, et a dépassé ce seuil en 2018 en vendant près de 1,5 million de robots cette même année. Seulement, si l'entreprise avait tout de même réussi à récolter plus de 200 millions de dollars en capital risque, elle aurait perdu l'un de ses « investisseurs stratégiques » à la dernière minute.Un porte-parole de l'entreprise a par ailleurs déclaré à Recode : «». Il ajoute : «».